Napoli, ultimatum di Deulofeu: 10 giorni per chiudere

Deulofeu avvisa il Napoli, o si chiude entro dieci giorni o il calciatore dell’Udinese inizierà ad ascoltare le altre proposte al tavolo

Deulofeu non è più disposto ad aspettare il Napoli. Il calciatore ha già un accordo con i partenopei, che però non hanno ancora raggiunto l’intesa con l’Udinese. Gli azzurri inoltre devono ancora piazzare in uscita Politano e Ounas.

Come riportato da TuttoUdinese, il calciatore ha dato un ultimatum al Napoli: o si chiude entro dieci giorni, oppure inizierà a valutare le altre opzioni sul tavolo.