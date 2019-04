Napoli, Veretout possibile: ma è necessaria la partenza di Allan

Il Napoli non molla il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout: ma per prenderlo servono delle cessioni

Il Napoli ha bisogno di rinforzi, la stagione corrente non ha portato i risultati sperati e Ancelotti avrà bisogno di calciatori adatti per cominciare a raggiungere i principali obbiettivi della prossima annata.

Uno dei calciatori più richiesti dagli azzurri è proprio il centrocampista centrale della Fiorentina Jordan Veretout, ventiseienne francese protagonista di un’ottima stagione con la viola.

Secondo quanto riportato da Rai Sport, sembra che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis stia preparando il colpo Veretout, ma la riuscita del piano è legata alla partenza di Allan. Il brasiliano è da tempo nel mirino del Paris Saint Germain, e chissà che proprio quest’estate non possa lasciare la squadra per far spazio all’oggetto del desiderio di Carlo Ancelotti.