Nasce la Buffon Football Academy: «Ho sempre creduto nel valore della formazione»

Buffon Football Academy: nasce il nuovo progetto del portiere della Juventus. Tutte le info e i dettagli sull’iniziativa

Nuovo progetto per Gianluigi Buffon. Il portiere della Juve ha fondato la sua Football Academy, svestendo per questa occasione i panni dell’estremo difensore per indossare quelli di allenatore. La scuola prenderà il via nell’estate del 2021 (emergenza Covid permettendo) con il lancio dei primi Summer Camp in Italia. Trattasi di percorsi tecnici di alta specializzazione rivolti ai giovani dagli 8 ai 16 anni che si svolgeranno in alcune delle più belle località di vacanza e saranno condotti dai tecnici della “Buffon Academy” e da alcuni tra i migliori preparatori dei portieri di società professionistiche.

Inizialmente tutti gli iscritti saranno valutati singolarmente, creando così dei programmi di allenamento individuali e personalizzati. Focus poi su diverse tematiche fondamentali per intraprendere la carriera da portiere: dal gesto tecnico alla tattica individuale contestualizzata al gioco collettivo, passando per la capacità di lettura delle situazioni e molto altro ancora. Il percorso formativo sarà affiancato dalle più avanzate e professionali tecnologie di match analysis: ogni ragazzo sarà infatti costantemente ripreso durante le attività e i partecipanti – suddivisi in piccoli gruppi omogenei per età e capacità tecniche – analizzeranno insieme gli aspetti salienti emersi nelle varie sessioni.

Lo stesso Gianluigi Buffon ha raccontato la scelta di iniziare questo percorso: «Ho sempre creduto nel valore della formazione, ancor di più in questo periodo complicato per ognuno di noi. La Buffon Football Academy nasce per offrire ai ragazzi e alle ragazze dagli otto ai sedici anni un percorso di alta specializzazione, volto a migliorare le capacità tecniche di chi sogna un futuro nel mondo del calcio. Si tratta di una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere. Speriamo di poter dare il kick off del ‘Buffon Summer Camp’ già a giugno e il mio augurio è di poter incontrare i ragazzi il 13 dello stesso mese a Marina di Pietrasanta, ma ovviamente la partenza delle attività è subordinata all’emergenza Covid».

DATE E LUOGHI

BUFFON SUMMER CAMP PREMIUM (con la presenza di Gianluigi) – Marina di Pietrasanta (LU) – dal 13 al 26 giugno (due turni settimanali)

BUFFON SUMMER CAMP

– Andalo (TN) – dal 4 al 10 luglio

– Lignano Sabbiadoro (UD) – dal 27 giugno al 3 luglio

– Sestola (MO) – dal 11 al 17 luglio

All’interno della quota sono comprese le seguenti attività:

● Pensione completa dalla domenica a pranzo al sabato a

colazione

● Allenamenti di gruppo e analisi personalizzate

● Piscina

● Servizi di animazione

● Kit ufficiale Puma

● Assicurazione e assistenza medica