Nations League, Azerbaigian-Estonia 0-0: un solo tifoso estone presente ed era un inglese, la sua Odissea

La strana vicenda di Mark Corbett, tifoso inglese dell’Estonia e del viaggio per assistere alla gara di Nations League dei baltici in Azerbaigian

In pochi in tutto il mondo hanno vissuto la settimana che ha vissuto Mark Corbett. Inglese, 44 anni, ha fatto un viaggio di tre giorni, una vera e propria Odissea, per assistere alla partita di Nations League della sua squadra, che no, non è l’Inghilterra, per poi trovarsi nel posto sbagliato prima e come unico tifoso dopo. Residente a Tallin in Estonia, ha infatti seguito la nazionale baltica nella lunga trasferta nel caucaso per seguire la nazionale del paese in cui vive da 6 anni affrontare l’Azerbaigian.

Il viaggio è stato tutt’altro che facile: aereo da Tallin a Roma e coincidenza per Baku, dove aveva prenotato albergo e tutto il resto per poi scoprire che la partita si sarebbe giocata al City Stadium di Gabala, paesino di 12 mila abitanti a 5 ore di macchina a nord della capitale Azera. L’uomo ha raccontato alla BBC il suo viaggio per assistere ad una partita finita 0-0: di seguito le sue parole.

«Sono un membro del gruppo di tifosi dell’Estonia: vado a tutte le partite casalinghe e volevo vedere anche posti nuovi, così ho pensato ‘perchè no?’. Ovviamente pensavo si giocasse a Baku. Dopo aver prenotato i biglietti e l’hotel, ed essermi preso dei giorni di ferie, ho scoperto che si sarebbe giocato da un’altra parte. Non c’era un settore ospiti e così mi sono seduto coi tifosi azeri. Non ci sono stati problemi, anzi, alla fine ci siamo salutati scambiandoci le sciarpe. Dopo la partita ho chiacchierato coi tifosi locali davanti a qualche birra: pensavano fossi un pazzo per fare un viaggio del genere, ma alla fine hanno apprezzato l’idea ed espresso il desiderio di fare altrettanto per la loro nazionale».