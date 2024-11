Francia Israele, il ministro Haddad: «Lancio un messaggio ai tifosi israeliano presenti in Francia»

Francia Israele, il messaggio del ministro francese Benjamin Haddad nei confronti della tifoseria israeliana

Il ministro francese per l’Europa Benjamin Haddad, a fronte del match di Nations League Francia Israele, ha voluto parlare dei tifosi ospiti visti gli incidenti accaduti negli ultimi giorni.

LE PAROLE – «I calciatori e i tifosi israeliani sono i benvenuti in Francia e a Parigi. Il conflitto tra Israele e Palestina è stato strumentalizzato per attaccare gli ebrei in Europa. Quando si attaccano gli ebrei in Francia, si attacca la Francia, si attacca la Repubblica. Questo è un tema su cui si dovrebbe riflettere a livello europeo».