Nations League, quanti gol “italiani”: il genoano Goran Pandev lancia la Macedonia contro Liechtenstein! – VIDEO

Schick e Hamsik, ma non solo… Nel sabato della Nations League sono davvero tanti i gol messi a segno da giocatori “italiani”. Nel senso di tesserati per squadre nostrane. Come il ceco e lo slovacco, come il palermitano Trajkovski della Macedonia. In rete tra le mura amiche contro il Liechtenstein, proprio come un altro tesserato della Serie A.

In questo caso, stiamo parlando di Goran Pandev. Che con la casacca della sua Nazionale, vestita smettendo per qualche giorno quella del Genoa, ha messo a segno la rete del momentaneo 3-0…