Nations League, i risultati di oggi: Belgio a punteggio pieno, Svizzera ko

Nations League 2018/2019, partite e risultati di oggi: vincono Grecia e Austria, il Belgio si impone 2-1 sulla Svizzera

Non c’è stata solamente Croazia-Inghilterra tra le partite giocate oggi in Nations League 2018/2019, conclusasi sul risultato di 0-0 tra le due Nazionali impegnate nella League A. Le due squadre conquistano il primo punto in classifica nel girone 4 dopo aver perso entrambe contro la Spagna. Sempre in League A, invece, si è giocata la sfida valida per la seconda giornata tra il Belgio e la Svizzera. I Diavoli rossi battono per 2-1 la Svizzera e si confermano a punteggio pieno, la Svizzera resta a quota 3 e l’Islanda a zero punti. Decide una doppietta di Lukaku nel secondo tempo, con l’assist di Dries Mertens per il definitivo 2-1.

Nella League B, invece, si è giocata la partita valida per la seconda giornata tra Austria-Irlanda del Nord, terminata sul punteggio di 1-0 grazie al gol realizzato dall’ex Inter, Arnautovic. Nella League C, invece, la Finlandia si impone sull’Estonia oltre il novantesimo minuto con la rete di Pukki, mentre un gol del bomber Mitroglou permette alla Grecia di battere l’Ungheria per 1-0. Per concludere il menu di stasera le due partite valevoli per la League D: la Bielorussia ha battuto per 1-0 la Nazionale del Lussemburgo, mentre la Moldavia ha sconfitto per 2-0 San Marino.