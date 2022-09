Nazionale, Balotelli: «La non convocazione contro la Macedonia mi ha fatto male...»

L’attaccante italiano Balotelli è tornato sulla mancata convocazione in Nazionale contro la Macedonia del Nord

Mario Balotelli, ospite nella trasmissione Supertele in onda su DAZN, è tornato a parlare della mancata convocazione in Nazionale per il playoff Mondiale contro la Macedonia del Nord.

MANCATA CONVOCAZIONE – «Con Mancini non ho alcun tipo di rancore, ho sempre rispettato le sue scelte. La non convocazione contro la Macedonia del Nord mi ha fatto male, ma perché da italiano sapevo che potevo aiutare tanto. Col Mancio ho sempre avuto un ottimo rapporto. Non è che la nazionale non mi interessi più, sarebbe una bugia. Io però al momento penso a me stesso e a stare bene, se poi lavorerò bene e avrò l’opportunità ben venga, altrimenti pazienza. Non chiuderò mai le porte alla Nazionale, ma non è una ossessione».

SION – «Sono appena arrivato e sto bene. Ho scelto bene e speriamo che vada tutto al meglio, avrei voluto segnare contro il Basilea ma l’importante era vincere. Sono felice della mia scelta, l’ho fatto per la mia vita ma anche a livello calcistico anche se il campionato svizzero non è il migliore al mondo».