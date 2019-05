Nazionale italiana femminile, le azzurre al Mondiale di Francia: Elisa Bartoli

Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Elisa Bartoli

Il fatto di indossare la fascia di capitalo della Roma al braccio, dice Elisa Bartoli, «È un onore, da romana e romanista». È stata lei a guidare la squadra giallorossa nel suo primo anno nel calcio professionistico. Il suo ruolo sarà altrettanto centrale nella Nazionale in occasione dei prossimi Mondiali che si giocheranno in Francia. Vero che il CT Bartolini ha ancora da fare una piccola scrematura, ma è difficile che rinunci all’esperienza della calciatrice.

Classe ’91, ha iniziato a calcare i campi nella Roma Dilettantistica. Sei anni coi colori giallorossi addosso, poi le esperienze al Torres, al Mozzanica e alla Fiorentina. Poi la chiamata di Pallotta e il ritorno alla Capitale, come ha sempre desiderato. Indossa la maglia azzurra sin dall’Under 17. Con l’Under 19, nel 2008, ha vinto il campionato europeo di categoria. Dal 2013 gravita nella Nazionale maggiore, con cui affronterà l’esperienza più bella della sua vita, in Francia.