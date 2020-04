Nazionali, tour de force: 28 partite da giocare fino a Qatar 2022

L’emergenza coronavirus porterà UEFA e FIFA a rivedere anche le competizioni delle nazionali. Ecco il piano

Ben 28 partite da giocare fino al mondiale in Qatar, che si disputerà nel 2022. Non solo, bisognerà anche contare le gare da giocare al mondiale e quelle di Euro 2021, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Sarà un vero e proprio tour de force, anche se l’obiettivo è quello di non intralciare i campionati e le coppe. Il piano della UEFA e della FIFA dovrà considerare moltissime variabili.