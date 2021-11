Newcastle, Howe: «L’obiettivo è la salvezza, ma ci aspetta un compito difficile»

Eddie Howe, nuovo allenatore del Newcastle, è stato presentato oggi in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni

DICHIARAZIONI – «Sono rimasto molto impressionato dalla visione ambiziosa dei proprietari. Tuttavia, l’unico obiettivo è quello di evitare la retrocessione e sono assolutamente fiducioso che riusciremo a farcela. Abbiamo avuto delle ottime conversazioni, mi hanno colpito subito ma è tutta una questione di risultati nel breve termine. La posizione in classifica è ciò alla quale dobbiamo prestare attenzione. L’obiettivo è restare in Premier e lavorerò per questo, tutto il resto può attendere. Non faccio alcun tipo di promesse, il compito che ci aspetta è arduo, è una sfida difficile e non mi faccio illusioni. Abbiamo un calendario molto difficile davanti, Non ho la bacchetta magica, ci vorrà un sacco di duro lavoro».