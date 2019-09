Neymar a cuore aperto: «Tanti errori in carriera, spesso esplodo»

Neymar ammette di aver sbagliato in carriera: «Penso sia normale per ogni essere umano. Gli infortuni sono la cosa più brutta»

Neymar ha parlato a cuore aperto al Daily Mirror, raccontando del suo carattere in privato e delle sfumature di una personalità ingombrante come la sua. Ecco le confessioni della stella brasiliana.

CARATTERE – «Sono molto riservato, non parlo molto. Se mi sento frustrato, arrivo a non comunicare in modo corretto ed esplodo: sto cercando di migliorare in questo aspetto. L’aprirmi di più mi sta facendo bene: credo che quando si è liberi mentalmente le belle cose accadono in maniera naturale. Essere perfetto come essere umano è impossibile, ma penso sia normale sbagliare: si cresce e si impara. Spesso ho creato un po’ di casini e per rimettere tutto a posto ho dovuto pagare un caro prezzo».

INFORTUNI – «Faccio allenamenti preventivi con il fisioterapista e il preparatore. Gli infortuni sono il momento più brutto per un atleta: io ne ho avuti due gravi che mi hanno tenuto fuori per sei mesi, purtroppo fa parte della carriera di ognuno e si cerca sempre di lavorare per evitarli. L’importante è che si mantenga un buon livello di salute psicologica»