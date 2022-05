Dopo il rinnovo di Mbappe si erano moltiplicate le voci su un possibile addio di Neymar al PSG, la pronta risposta del brasiliano

Neymar lontano dal Paris Saint-Germain? Molte voci davano il brasiliano in partenza dopo il rinnovo di Mbappe.

La risposta di O’Ney non si è fatta attendere, ai microfoni di Oh my goal.

«La mia intenzione è quella di restare al Paris Saint-Germain. Nessuno mi ha comunicato il contrario».