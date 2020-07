Nicola: «Prossimi match molto importanti, stiamo ritrovando la nostra identità»

L’allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match contro la Spal

ATTEGGIAMENTO GENOA – «Il fuoco dentro fa parte dell’anima, dello stato emotivo di un giocatore. Non c’è nessun progetto che si regga soltanto sulle capacità tecnico-tattiche. Oggi il fuoco c’era anche fuori, viste le temperature. Devi essere abile a gestire tutto»

PROSSIMI MATCH – «Sono molto importanti, perché ci danno la possibilità di conquistare qualcosa di altrettanto importante. In gare come questa di oggi, di scontato non c’è nulla. Stiamo ritrovando la nostra identità, e il gioco che ci fa trovare la possibilità di raggiungere risultati importanti»

IAGO FALQUE – «Il rigore di Iago è un rigore su cui è stato bravo anche il loro portiere. Era anche giusto che non facesse il terzo gol su rigore, volevo segnasse su azione per dimostrare che è tornato. Ha giocato per la squadra, con umiltà, e quando ci si mette a disposizione non c’è errore che tenga perché fa parte del gioco. Non giocava da aprile dell’anno scorso, e con noi su 6 partite ne ha fatte 5. Ritengo che per lui sia importante, come per gli altri, essere utile alla causa e quando chiamati dal primo minuto essere in grado di avere quella qualità»