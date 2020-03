Nicolini: «Taglio stipendi? Ognuno deve fare la propria parte in questi casi»

Enrico Nicolini ha parlato ai microfoni di Sampnews24: «Proverei a riprendere. Il calcio dà da mangiare a 500mila persone»

Enrico Nicolini ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24.com offrendo il suo punto di vista sulla ripresa della Serie A e sul taglio degli stipendi.

TAGLIO STIPENDI – «Io sono stato un po’ il precursore di questo discorso. Sono ancora tesserato della Cremonese, quindi anche per le mie finanze è controproducente, ma è normale che ognuno debba fare la sua parte in una situazione come questa».