Niculae svela il carattere di Ronaldo: «Cristiano non era una persona socievole. Cercavamo...»

Marius Niculae, ex compagno di Cristiano Ronaldo ai tempi dello Sporting Lisbona, ha parlato a Digi Sport Special.

PAROLE – «Cristiano non era una persona socievole. Cercavamo sempre di farlo venire a mangiare al tavolo con noi, ma stava sempre nel suo mondo. Andava in palestra da solo. A volte quando finivamo di allenarci andavamo tutti quanti a mangiare, ma lui non veniva mai».