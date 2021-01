Niente Chelsea, niente PSG: nel futuro di Allegri c’è la Serie A

Massimiliano Allegri è destinato a tornare in Serie A dopo che né PSG né Chelsea hanno scelto lui per sostituire i rispettivi allenatore

Secondo quanto trapelato da media inglesi e tedeschi, sarà Thomas Tuchel a sostituire Frank Lampard sulla panchina del Chelsea. Al momento non ci sono altri candidati, nemmeno Massimiliano Allegri.

L’ex tecnico della Juventus non ha mai nascosto il suo desiderio di allenare all’estero ma come riferito da Fabrizio Romano, non ci sono stati contatti recenti fra la dirigenza dei Blues e l’allenatore.

Il suo mancato arrivo in Premier League, in aggiunta al fatto che anche il PSG gli ha preferito Mauricio Pochettino, fa sì che il ritorno in Serie A sia al momento lo scenario più concreto per il futuro di Allegri. Ad attenderlo c’è la Roma, destinata a divorziare da Paulo Fonseca al termine della stagione.