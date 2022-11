Nizza, Viti: «Vicario in Serie A è secondo solo a Maignan»

Mattia Viti, difensore del Nizza, ha elogiato il suo ex compagno, Guglielmo Vicario, ai tempi dell’Empoli

Mattia Viti, oggi difensore del Nizza, ha parlato del suo ex compagno all’Empoli, Guglielmo Vicario, ai microfoni di Sky Sport 24.

PAROLE – «Eravamo negli spogliatoi, io e lui, e parlavamo. Gli dissi che il giorno prima avevo parlato con il mio papà dicendoci che, tempo due anni, e sarebbe arrivato in Nazionale a. Ci ha sorpresi anche stavolta perché gli è bastato un anno. Per me è un portiere veramente fantastico. In serie a è secondo solo a Maignan, è sicuro con i piedi e veramente forte».