Nations League, Nkunku: «Io degno erede di Griezmann? Vi spiego cosa significa per me»

Per le sfide di Nations League contro Israele e Belgio, Christopher Nkunku, attaccante della Francia ha parlato così in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Sono molto felice di tornare nella squadra francese dopo più di un anno di assenza, Antoine Griezmann ha lasciato un’eredità immensa, ha segnato una generazione. Non cercherò di sostituirlo, voglio solo dare il mio contributo. Abbiamo caratteristiche diverse. Ho attraversato momenti molto difficili a livello psicologico, sono situazioni che ti rendono più forte. Ora conosco il mio corpo, la mia pazienza e la mia resilienza. Ho fatto molta strada, gli infortuni sono alle spalle. L’obiettivo ora è essere in buona salute e divertirmi. Capitano? Per il momento non ne abbiamo parlato. L’atmosfera nel gruppo è buona; è da un anno che non sono convocato ma so che il capitano è Kylian, che è assente. L’allenatore deve decidere a chi dare la fascia di capitano ora».