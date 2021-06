Nodo Nainggolan, ancora nessun accordo tra Inter e Cagliari

La trattativa per portare definitivamente al Cagliari Nainggolan si fa sempre più complicata. L’Inter si oppone alla richiesta della buonuscita

Ancora niente da fare per la trattativa che porterebbe una volta per tutte Radja Nainggolan a dare l’addio all’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’incontro avvenuto ieri a Milano tra il ds Ausilio e il ds Capozucca avrebbe avuto come risultato, ancora una volta, una fumata grigia, se non nera.

Come ricordato più volte in questi giorni, il centrocampista belga, per lasciare definitivamente Milano, avrebbe richiesto una buonuscita che l’Inter, tuttavia, non ha nessuna intenzione di concedere.