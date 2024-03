Eredivisie: il campionato dove il secondo tempo non cambia nulla

Tutti i numeri e le statistiche sull’Eredivisie, campionato olandese dominato dal Psv in questa stagione. I dettagli

In Eredivisie le posizioni di vertice sono cristallizzate da un po’ di tempo, con distacchi anche sensibili. Merito o colpa, a seconda dei punti di osservazione, del grande ritmo imposto dal Psv, che è andato in fuga molto presto e non avendo mai perso ha fatto il vuoto, finendo per sgranare il gruppo. Attualmente la classifica recita: Psv 69; Feyenoord 59; Twente 53; Az Alkmaar 46; Ajax 40. La cosa incredibile è che, a differenza di quanto succede altrove, è che questi valori sono già con le stesso posizioni maturati nei primi tempi di gioco.

Ecco l’ordine e le distanze: Psv 59; Feyenoord 49 (stesso distacco!); Twente 48 (idem come i Rotterdammers); Az Alkmaar 45 (guadagna un solo punto nella ripresa); Ajax (vedi Az). Con una battuta si potrebbe dire che si potrebbero risparmiare la fatica e “accontentarsi” del risultato maturato all’intervallo…