Genoa formato young: si studia il colpetto Nunes a centrocampo

Nome giovane sui taccuini del Genoa: spunta il portoghese Nunes del Sion a centrocampo. Rossoblu indaffarati anche con le cessioni: quale futuro per Laxalt e Lapadula?

Non ancora del tutto completo il Genoa che si appresta ad iniziare la stagione: le ultime di calciomercato, non a caso, parlano del possibile interessamento rossoblu per il giovanissimo Nuno Henrique Pina Nunes, centrocampista portoghese classe 1999 messosi in luce nel corso degli ultimi Europei Under 19 vinti dalla formazione iberica in finale per 4-3 proprio contro l’Italia. Tra i giocatori messisi maggiormente in mostra tra le fila portoghesi c’è proprio il giovane Nunes, giocatore attualmente in forza agli svizzeri del Sion su cui, da qualche settimana, aveva già messo gli occhi l’Udinese. Nunes, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere un rinforzo rossoblu soprattutto in ottica della Primavera, ma non è escluso che l’intenzione genoana possa essere anche quella di concedergli di tanto in tanto spazio in prima squadra.

Al di là del possibile arrivo del portoghese, così come di un altro giocatore (possibilmente un centrocampista), in casa Genoa si lavora alacremente anche per le uscite: restano ancora da piazzare giocatori come Andrej Galabinov in attacco (il bulgaro piace a Parma, Salernitana e Foggia), Luca Rossettini e Jawad El Yamiq in difesa (quest’ultimo molto vicino ad una squadra turca tra Antalyaspor e Rizaspor). Ci sono poi le note grane legate a Diego Laxalt, giocatore che avrebbe chiesto la cessione e su cui è da registrare, nelle ultime ore, un nuovo assalto dello Zenit San Pietroburgo dopo il sondaggio napoletano, e Gianluca Lapadula, che piace sempre concretamente all’Udinese e a nessun’altra. Andrea Bertolacci resta per ora bloccato al Milan: con l’arrivo di Esteban Rolon e quello, non indispensabile, di un altro centrocampista, le sue possibilità di tornare in rossoblu sono ad oggi poche.