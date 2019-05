Nuovo allenatore Juve: Agnelli avrebbe già chiamato Sarri

Secondo la Gazzetta dello Sport, Andrea Agnelli avrebbe già chiamato Maurizio Sarri per chiedergli la disponibilità

C’è grande fermento intorno al nome che l’anno prossimo siederà sulla panchina della Juve. Le voci si rincorrono e dopo la smentita arrivata in serata di un incontro tra Paratici e Guardiola, si rialzano le quotazioni di Maurizio Sarri.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ infatti Andrea Agnelli in persona avrebbe telefonato a Sarri domenica sera per sondare il terreno. Prima però l’ex tecnico del Napoli deve giocarsi la finale di Europa League col Chelsea. Solo dopo potrà avvenire il divorzio e l’approdo in bianconero.