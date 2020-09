Nuovo proprietario Parma, la famiglia Krause avrà la maggioranza del club emiliano con il 70% delle quote. Al Mana esce di scena

Il Parma cambia proprietario. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla cessione della società emiliana: la famiglia Krause, si legge, avrà il 70% delle quote del club emiliano.

FUORI AL MANA – Al gruppo che fattura 2.5 miliardi di euro – si legge – andrà il 70% della società per 65 milioni di euro. Fuori l’imprenditore qatariota, ormai sembra tutto fatto per il passaggio delle quote.