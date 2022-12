Nuovo San Siro, tutti i guai del progetto di Inter e Milan

Il progetto del nuovo San Siro, e l’abbattimento del vecchio stadio stanno incontrando molte difficoltà sul percorso

Come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, non sembra esserci fine alla lunga e travagliata telenovela riguardante il nuovo stadio di Inter e Milan. Le due squadre hanno preferito non commentare le parole di Vittorio Sgarbi, ma sono consapevoli che se dovesse passare il vincolo del sottosegretario su San Siro, sarebbe la pietra tombale del progetto.

Inoltre, il PD ha voluto per il 22 dicembre fare un nuovo ordine del giorno dove si chiedono nuove garanzie ai club, destinate a modificare in modo importante il progetto.

