Oaktree Inter, Marotta ha un compito preciso sul mercato

Questa è la giornata del passaggio di consegne tra Oaktree e Suning: Marotta ha già un compito preciso sul mercato

Marotta avrà ampio margine di manovra, mani libere nella scelta dei giocatori e dei rinforzi, anche se sa bene quale sarà il paletto principale della sessione estiva nerazzurra: il saldo fra acquisti e cessioni dovrà essere chiuso in attivo. Dunque non un semplice pareggio, ma servirà arrivare al primo settembre con il segno più.

Il trading player non sarà ovviamente il percorso principale per ridurre l’alto debito dell’Inter, ma chiudere il mercato in attivo, seppur non con cifre clamorose (non viene chiesto per esempio un più 50 milioni), potrà aiutare Oaktree nell’operazione di risanamento. Lo scrive Tuttosport.