Oddo: «Ecco qual è la squadra favorita per la promozione in A»

Massimo Oddo, allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta in Serie B per la promozione in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Il Parma ha anche la continuità, che in B è fondamentale. La Cremonese è più forte come squadra, anche se il Como ha giocatori che spostano gli equilibri come Verdi, il Palermo è una corazzata completa, ma deve recuperare un giocatore come Lucioni, il Venezia gioca molto bene, ha idee e fisicità».