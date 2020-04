Oddo: «Scudetto? Juventus ha qualcosa in più, Lazio non è lì per caso»

Le dichiarazioni di Massimo Oddo riguardo allo Scudetto 2019/20: le parole dell’ex giocatore dei biancocelesti

Ospite di Sportitalia, Massimo Oddo ha parlato della lotta Scudetto in Serie A. Ecco il suo commento su Juventus e Lazio.

«È una direttiva imprescindibile quella di terminare il campionato, non si può pensare di non finirlo. Sospenderlo per questo periodo è giusto e comprensibile, e non si può neppure parlare di date di inizio, ma si deve ripartire. Scudetto? La Juve ha qualcosa in più sul piano tecnico, ma la Lazio non è li per caso: la differenza è l’ampiezza della rosa, ma in tal senso la Lazio ha il vantaggio di poter puntare solo al campionato».