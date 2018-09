Ola Aina si presenta al Toro: «Qui un calcio più tattico, mi ispiro a Marcelo»

Il terzino nigeriano Ola Aina: «Con la Var siamo stati sfortunati. Grazie Mazzarri, impressionato da Baselli ed Edera»

Dopo quattro giornate di Serie A in cui ha potuto mostrare le sue capacità, Ola Aina si è presentato oggi al Torino e ai suoi tifosi. Il terzino nigeriano è arrivato in estate dal Chelsea, con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni. «Al Toro non ho potuto dire di no: Mazzarri mi ha fatto sentire importante. Ho investito sulla mia carriera tatticamente credo di dover migliorare ancora negli assist e in fase realizzativa. Torino mi è piaciuta subito, è rilassante e tranquilla come me, che amo passeggiare, disegnare».

Ola Aina ha rilasciato anche due parole sul calcio italiano e il suo idolo: «Il calcio qui è più tattico rispetto alla Championship che è fisica e atletica. Il mio ruolo? Mi ispiro a Marcelo, ho iniziato da ala pura e poi sono diventato un difensore, ma naturalmente faccio quello che l’allenatore mi spiega e mi chiede».

Infine una chiosa su Conte, la Var e i nuovi compagni: «Ho un ottimo rapporto con Conte, sono felice di essermi allenato con lui, è sincero, onesto e rispettoso. La Var? Siamo stati sfortunati, è il calcio del futuro. Quando sono arrivato ho visto tutti giocatori forti, ma mi hanno colpito subito Baselli ed Edera, tecnicamente sono molto bravi. Mi hanno sorpreso».