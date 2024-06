Olanda-Austria: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni - Calcio News 24

All’Olympiastadion l’incontro degli Europei Olanda-Austria: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Olympiastadion va in scena la partita degli Europei tra Olanda-Austria, terzo turno del girone D. Le due squadre sono rispettivamente prima e terza. Gli Orangje sono a pari punti con la Francia e con una migliore differenza reti. La squadra austriaca invece è a tre punti, uno solo in meno del duo di testa, ma con l’obiettivo di finire tra le prime due. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Olanda-Austria, le probabili formazioni

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo.

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Lienhart, Trauner, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Olanda-Austria: orario e dove vederla in tv

Olanda-Austria si gioca alle ore 18 di martedì 25 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv in su Rai 2 e Sky Sport (canale numero 253). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per gli abbonati e su Rai Play.