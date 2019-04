Olanda, bomba a sede tifosi Den Haag gemellati con la Juve – FOTO

Ieri mattina, davanti alla sede dei tifosi del Den Haag è stato trovato un ordigno appiccicato alla porta. Le forze dell’ordine olandesi hanno subito messo in sicurezza la zona. L’accaduto sarebbe opera dei sostenitori dell’Ajax, come si evince dalle tre X dipinte con la bomboletta spray.

L’episodio sarebbe riconducibile ad alcune scritte non proprio edificanti (croci celtiche e simboli di questo tipo), fatte dai tifosi del Den Haag ad Amsterdam, un mese fa. Le tifoserie di Den Haag e Juventus sono gemellate da oltre 30 anni, ed è per questo motivo che la sicurezza sarà rinforzata per le strade della capitale olandese e all’Amsterdam Arena.

This morning the bomber squad had to disarm the grenade, which was found outside the fan club of ADO den Haag supporters. There were XXX on the door, which may suggest that they were Ajax supporters.

