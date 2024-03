Olanda Scozia, quattro italiani in panchina: uno solo titolare

In occasione dell’amichevole Olanda Scozia, quattro giocatori di Serie A in panchina. Uno solo tra i titolari

Sta per andare in scena l’amichevole tra l’Olanda di Koeman e la Scozia di Clarke. Un solo giocatore della Serie A tra i 22 titolari ovvero Tijjani Reijnders del Milan per gli olandesi. I suoi connazionali De Roon e Koopmeiners dell’Atalanta e Dumfires dell’Inter partiranno dalla panchina così come Ferguson del Bologna tra gli scozzesi.

Olanda (4-3-3): Flekken; Frimpong, Geertruida, Van Dijk, Ake; Wieffer, Wijnaldum, Reijnders; Simons, Depay, Gakpo. CT Koeman

Scozia (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Patterson, Gilmour, McTominay, Robertson; Christie, McGinn; Shankland. CT Clarke