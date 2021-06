Olanda, tegola per De Boer: infortunio Van de Beek, niente Euro 2020

L’Olanda perde Donny van de Beek a causa di un infortunio. Il centrocampista non prenderà parte a Euro 2020

Tegola per Frank de Boer, commissario tecnico dell’Olanda, che perde uno dei pilastri del suo centrocampo: Donny van de Beek. Il calciatore del Manchester United, non ha recuperato dall’infortunio che lo avevo colpito nelle scorse settimane e il c.t. Oranje ha deciso di farlo tornare a casa.

Per la spedizione di Euro 2020, la Federazione olandese ha fatto sapere che De Boer non chiamerà nessuno per sostituire Van de Beek.