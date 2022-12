Olanda, Van Dijk: «Mi sento meglio partita dopo partita»

Virgil Van Dijk, capitano dell’Olanda, ha parlato al termine del match vinto contro gli USA. Ecco le sue dichiarazioni

Virgil Van Dijk, capitano dell’Olanda, ha parlato al termine del match vinto contro gli USA.

PAROLE – «Mi sento meglio partita dopo partita, anche quando abbiamo la palla in possesso, ma possiamo giocare meglio di così. Sappiamo bene cosa significa giocare bene e oggi lo abbiamo dimostrato in diverse occasioni. Penso che abbiamo segnato due gol fantastici, poi ne abbiamo preso uno e non ho idea di come sia successo. Ma poi abbiamo lottato ancora e questo dice molto sulla squadra. L’obiettivo è vincere altre tre partite, sembra facile vero? Fortunatamente ora abbiamo due giorni in più per recuperare, ed è positivo, poi ci riproveremo».