Olimpiadi 2024: La Spagna va in finale, Marocco per il Bronzo - Calcio News 24

La Spagna Under 23 va in finale alle Olimpiadi 2024 di Parigi: battuto il Marocco in rimonta: domani conoscerà la sua avversaria

La Spagna arriva in finale anche alle Olimpiadi 2024 di Parigi. L’under 23 delle Furie Rosse batte in rimonta il Marocco e si giocherà così il gradino più alto del podio il prossimo venerdì alle 18.00, mente il Marocco giocherà la finale per il Bronzo il giorno prima.

A passare in vantaggio è la nazionale nordafricana con il gol su rigore di Rahimi, ma nella ripresa arriva prima il pari di Fermin Lopez e poi nel finale il gol della vittoria di Juanlu. Domani si gioca l’altra semifinale tra la Francia di Henry e l’Egitto.