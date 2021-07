Olimpiadi calcio: vincono Francia, Argentina e Spagna. Fermato il Brasile

Seconda giornata per le Olimpiadi di calcio: vincono Francia, Argentina e Spagna mentre si ferma il Brasile contro la Costa d’Avorio

Seconda giornata della fase a gironi del torneo di calcio a Tokyo 2020. Protagonista assoluto della giornata è André-Pierre Gignac: l’attaccante del Tigres segna una tripletta e offre l’assist decisivo a Savanier per il gol nei minuti di recupero del definitivo 4-3 sul Sudafrica. Vince anche l’Argentina contro l’Egitto grazie a un gol di Facundo Medina. Vittoria fondamentale per la Spagna: contro l’Australia basta un gol di Oyarzabal per conquistare la prima vittoria nel girone e volare in testa al gruppo C a quota 4 punti.

Pari invece tra il Brasile la Costa d’Avorio di Singo, Kessié e Kouamé. La partita si è messa presto su un cattivo binario per i verdeoro, a causa dell’espulsione di Douglas Luiz per un presunto fallo da ultimo uomo sull’attaccante ivoriano Dao. Il Brasile porta comunque a casa un prezioso pari pur essendo in inferiorità numerica e rimane in testa al Gruppo D. Nel gruppo B vince l’Honduras, sempre in rimonta: dopo il doppio vantaggio della Nuova Zelanda, gli honduregni hanno ribaltato la situazione e hanno portato a casa la prima vittoria nella competizione. Decisivo il gol Rigoberto Rivas all’87°.