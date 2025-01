Oliviero Toscani, il saluto dell’Inter al fotografo: «Un riferimento per la sua epoca, l’interismo una filosofia»

Morte Oliviero Toscani, il saluto dell’Inter, sua squadra del cuore, al celebro fotografo: «Ha tifato, in maniera passionale e profonda»

É morto questa notte Oliviero Toscani, all’età di 82 anni. Il fotografo era malato da tempo di amiloidosi. Grande tifoso interista, il club neroazzurro ha voluto salutarlo così sui social.

Oliviero Toscani | 1942 – 2025 Uno dei fotografi più amati e rivoluzionari, un riferimento per la sua epoca. Attraverso i suoi scatti ha raccontato passioni, sentimenti e culture. È stato un grandissimo interista: non una scelta, ma una filosofia. "È il destino: l'Inter è… pic.twitter.com/ycHNQoWZcQ — Inter ⭐⭐ (@Inter) January 13, 2025

«Oliviero Toscani | 1942 – 2025. Uno dei fotografi più amati e rivoluzionari, un riferimento per la sua epoca. Attraverso i suoi scatti ha raccontato passioni, sentimenti e culture. È stato un grandissimo interista: non una scelta, ma una filosofia. “È il destino: l’Inter è sorprendente, è una fidanzata alla quale vuoi sempre bene”. Ha scattato per Inter foto storiche, come quella celebrativa per il Centenario del Club. Ha tifato, in maniera passionale e profonda. Lo ricordiamo con affetto e ammirazione. Esprimiamo il cordoglio per la sua scomparsa e la vicinanza alla sua famiglia in questo momento di dolore».