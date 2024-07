Oristanio Venezia, il calciatore si PRESENTA AI TIFOSI: «Di Francesco ha una storia importante: ho scelto QUESTA PIAZZA per...»

Oristanio Venezia, il calciatore si PRESENTA AI TIFOSI: «Ho scelto QUESTA PIAZZA per…». Le parole del nuovo acquisto

Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità tanto attesa: Oristanio è un nuovo giocatore del Venezia. Il calciatore – in arrivo dall’Inter – ha firmato un contratto di durata fino al 2029. Di seguito le sue prime dichiarazioni rilasciate al club.

LE PAROLE – «Ho scelto Venezia per il progetto tecnico e perché la squadra sarà guidata da un allenatore con una storia importante come mister Di Francesco. Sono davvero felice di far parte di questo gruppo e spero di poter gioire assieme ai tifosi».