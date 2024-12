Orsolini tiene in ansia il Bologna: ci sarà contro la Juve?

Orsolini ci sarà contro la Juve? Il Bologna aspetta il risultato dei test medici per sapere se avrà a disposizione l’attaccante contro i bianconeri

Il Bologna attende di conoscere l’esito degli esami medici per conoscere la prognosi e i tempi di recupero di Riccardo Orsolini. Ieri sera contro il Monza in Coppa Italia l’attaccante rossoblù si è infortunato in occasione del suo gol, saltando oltre Pizzignacco in uscita dopo lo scavetto e accusando un dolore alla coscia destra nel momento in cui ha rimesso il piede a terra.

«É stato sostituito nel corso del primo tempo a causa di un risentimento alla coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni; lamentava già un fastidio a una vecchia cicatrice e ci auguriamo che possa essere quella», così aveva commentato a fine partita Italiano: anche se il problema non sembra particolarmente grave sembra difficile, come riporta il Corriere dello Sport, che ci possa essere contro la Juve del suo mentore Motta: più probabile il ritorno in occasione della sfida di Champions League contro il Benfica.