Osimhen, oltre al PSG spunta una NUOVA BIG per l'attaccante

Osimhen vuole a tutti i costi il PSG, ma l’Arsenal irrompe nella trattativa con il Napoli. Ecco la SITUAZIONE ATTUALE

Osimhen andrà via da Napoli. Questo è un dato di fatto per la squadra azzurra in questa sessione di mercato. Se da una parte il giocatore spinge per il trasferimento al PSG, dall’altra si è inserita una nuova squadra.

Secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime ore anche l’Arsenal si è fiondato sul bomber azzurro. Scelta che ad oggi non accontenta l’attaccante del Napoli, ma ci potrebbero essere valutazioni in corso.