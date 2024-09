Osimhen Juve, la RIVELAZIONE fa sognare i tifoso bianconeri: «Rapporti STRETTI tra il procuratore e Giuntoli. Pronto il CLAMOROSO ritorno?»

Osimhen Juve, la RIVELAZIONE fa sognare i tifoso bianconeri: «Rapporti STRETTI tra il procuratore e Giuntoli». Le ULTIMISSIME

Il giornalista Paolo Paganini ha parlato a 90° Minuto analizzando il il mercato in casa Juve e il possibile arrivo di un nuovo attaccante in futuro. Le ultime:

PAROLE – «La Juve non ha un punta al livello delle big. I nomi per sostituire Vlahovic sono David che va in scadenza nel 2025 ma è extracomunitario. L’altro nome è invece quello di Osimhen. Anche se c’è la clausola i rapporti tra il procuratore di Osimhen e Giuntoli sono molto forti e per questo motivo attenzione perchè questa estate potrebbe esserci il clamoroso ritorno».

