Osimhen, sul centravanti del Napoli due big internazionali. Ecco chi

Osimhen pronto a dire addio al Napoli. Ecco chi vuole il centravanti partenopeo: due big europee sul numero 9 partenopeo

Come riportato da Napoli Magazine, il Napoli sta valutando fortemente quale sarà la prossima cessione: su tutti quella di Osimhen dopo una stagione assai travagliata tra campo e notizie all’insegna della polemica.

Sull’attaccante in questo momento ci sono PSG e Chelsea: con i parigini in netto svantaggio rispetto agli inglesi. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.