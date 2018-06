Il Paris Saint-Germain, come ci ha sempre abituati negli ultimi anni, farà le cose in grande anche in questo mercato, o almeno è questa l’intenzione del club francese a dispetto dei paletti imposti dal financial fair play

Paulo Dybala al Paris Saint-Germain: è questa l’ultima illazione di mercato sul futuro del talentuoso numero 10 della Juventus. La bomba arriva direttamente dalla Francia ed è stata lanciata dal giornale Paris United. La Joya avrebbe intenzione di lasciare Torino, motivo per cui il fratello Gustavo si sarebbe mosso, già da marzo ad essere precisi, per trovare una nuova squadra a Paulo.

I contatti con il Real Madrid non sarebbero andati a buon fine, diverso, invece, il discorso relativo al Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel, neo allenatore del club francese, sarebbe alla ricerca di un attaccante tecnico per sostituire il partente Edinson Cavani. Sia chiaro, siamo dinnanzi a due calciatori opposti ma l’uscita dell’uruguayano e l’ingresso dell’argentino, nei piani tecnico tattici dell’ex tecnico del Borussia Dortmund, potrebbe portare alla nascita di un attacco tutto fantasia senza dare troppi punti di riferimento. La presenza nei quadri dirigenziali del Psg di Luca Cattani, ex direttore sportivo del Palermo ai tempi di Dybala, sarebbe un aiuto non indifferente. Ma per ora non c’è ancora nulla di concreto sul tavolo delle trattative.