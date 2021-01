Ozil saluta l’Arsenal: «Ricordi indelebili. Ringrazio il club»

Mesut Ozil, nuovo calciatore del Fenerbahce, ha dedicato un messaggio di saluti all’Arsenal: le sue dichiarazioni al canale ufficiale dei Gunners

«Vorrei ringraziare il club per questo fantastico viaggio negli ultimi sette anni e mezzo. Il sostegno che ho sentito dalla squadra e dai fan durante il mio tempo qui è stato davvero incredibile e qualcosa di cui sarò sempre grato. Insieme abbiamo vinto trofei per la prima volta da anni e creato ricordi che dureranno tutta la vita. I tifosi dell’Arsenal rimarranno per sempre nel mio cuore. Vorrei ringraziare Edu Gaspar per aver contribuito a realizzare una soluzione professionale e dignitosa negli ultimi giorni, e auguro a tutti nel club il meglio nel tentativo di continuare a riportare l’Arsenal al vertice, a cui apparteniamo».