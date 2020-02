Pachera: «Juve squadra forte. Potevamo gestire meglio il possesso palla» – VIDEO

Il tecnico dell’Hellas Verona,Matteo Pachera, ha analizzato la sconfitta contro la Juventus Women: ecco le sue parole – VIDEO

(-Dal nostro inviato, Giuseppe D’Amato)Matteo Pachera, tecnico del Verona, ha analizzato a fine gara la sconfitta con la Juventus Women: ecco le sue parole.

«Ci siamo difesi abbastanza bene, siamo state sfortunate in qualche circostanza. Potevamo gestire meglio la palla nelle ripartenze, però la Juve è una squadra forte. In settimana lavoreremo per proseguire il nostro cammino. Loro hanno fisicità, hanno ritmo, non è semplice. In un paio di circostane potevamo fare meglio».