Atalanta, dopo il Napoli si arrende anche lo Stoccarda: le pagelle di Gasperini e dei protagonisti

Le pagelle dei protagonisti della vittoria dell’Atalanta a Stoccarda: seconda prestazione di grande autorevolezza in pochi giorni per i ragazzi di Gasp

L’Atalanta ha messo la quinta e dopo aver superato il Napoli al Maradona, va in Germania e nella notte di Champions dà allo Stoccarda, che alla scorsa giornata aveva fatto alla Juve quello che voleva, un assaggio della stessa medicina. La Dea oggi è a 8 punti, ad un passo dalle prime 8 e soprattutto è l’unica squadra insieme all’Inter a non avere ancora subito un gol nella competizione. Di seguito le pagelle de la Gazzetta dello Sport per Gasperini e i protagonisti del match.

GASPERINI 7 – «Formula classica contro una difesa a 4, poi la felicissima scelta CDK per il tridente che impaurisce lo Stoccarda. I cambi sono la sua forza».

LOOKMAN 7 – «Qualità e guizzi, Chase non ha una serata tranquilla: brucia lui e Millot per il gol che spacca la gara, come lui le difese».

ZANIOLO 7 – «Dà fiato a Retegui. Giocare in mezzo non è la cosa che preferisce, ma è lì che gli arriva il pallone che chiude la gara, e lo usa benissimo».

BELLANOVA 6 – «Fuhrich gli scappa due volte e sono pericoli, specie con un’imbucata su Undav. Non crede ad un gol. Cresce nella ripresa».