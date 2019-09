I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la prima giornata di Europa League 2019/20: pagelle Cluj Lazio

La Lazio scende in campo per il primo match in Europa League dell’edizione 2019/2020 contro il Cluj. Questi i top e i flop della gara. LA CRONACA DEL MATCH

TOP Jony

FLOP Leiva

VOTI

Cluj – Arlauskis, Peteleu, Burca, Boli, Mike, Camora, Bordeianu, Djokovic, Paun, L.Traoré, Deac

Lazio – Strakosha, Vavro, Acerbi, Bastos, Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Berisha, Jony, Correa, Caicedo.

Arbitro: Stefanski (Polonia)