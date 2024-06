Pagelle Croazia-Italia: Spalletti strappa il 6, Zaccagni e Donnarumma provvidenziali, c’è un 5 in ogni reparto

Le pagelle degli Azzurri dopo il pareggio di Croazia-Italia: unanimità di giudizio per Spalletti e sui migliori in campo, non per i peggiori

L’Italia passa agli ottavi di Euro 2024 grazie al pareggio in extremis di Zaccagni e questa mattina sui principali quotidiani sportivi, le pagelle disegnano con una certa unanimità la prestazione degli Azzurri, soprattutto per quanto riguarda il ct e i migliori in campo, mentre per quanto riguarda i peggiori, ne individuano tre diversi: uno per reparto. Di seguito e i voti e giudizi de la Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.

Spalletti da 6

Per il ct è una sufficienza piena. Per la Rosea: «Terza Italia diversa, non c’è ancora un progetto chiaro e anche il 3-5-2 fatica senza un vero regista. Nell’assalto finale c’è però un’anima che può portare lontano. Cambi ok». Il quotidiano romano giustifica il voto spiegando che è: «Ancora alla ricerca della sua Italia, lo salva Zaccagni all’ultimo respiro». Per i torinesi: «Lo salvano i cambi dopo essere tornato sui suoi passi in avvio. La squadra ha comunque sofferto ma si è vista la reazione».

MIGLIORI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – L’MVP per la Rosea è Zaccagni, con un 7.5, autore del gol che vale il secondo posto: «Questo è un gol che può cambiare un Europeo per l’epica della disperazione che lo avvolge: un uomo che, dal niente, prima di sprofondare, s’inventa un capolavoro. La svolta?».

CORRIERE DELLO SPORT – mezzo voto in più rispetto al quotidiano milanese, 8, ma anche per loro è Zaccagni: «Il gol visto da come allargava il piatto destro, è il gol che ci porta a Berlino».

TUTTOSPORT – Dopo la Spagna il giornale di Torino promuove ancora una volta Donnarumma, con un 8 pieno: «E che deve fare? Ora pare pure i rigori a Modric… E il tiro successivo, ma non è superman. Subito protagonista al 5′ con una gran deviazione su tiro improvviso di Sucic, Poi è reattivo in mischia».

PEGGIORI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – In difesa Darmian non convince e si prende un 5: «Lontano dagli standard interisti. Sul centrodestra della difesa, per un tempo è senza rivale, perché Pasalic proprio non c’è, ma soffre lo stesso. Poi affonda anche sul gol».

CORRIERE DELLO SPORT – La palma del peggiore in campo va a centrocampo a Frattesi, entrato nella ripresa e partita da 5: «Entra, perde un pallone e tocca di mano il tiro di Kramaric che provoca il rigore. Insomma…».

TUTTOSPORT – Doveva essere un cambio per dare un nuovo volto alla squadra, ma Raspadori non convince e anche per lui è un 5: «L’inserimento a sorpresa. Ronza intorno a Retegui nell’attesa di una spizzata o di un appoggio che non arrivano. Si vede proprio poco».