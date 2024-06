PAGELLE Georgia Repubblica Ceca, i TOP e i FLOP del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di Euro2024: pagelle Georgia Repubblica Ceca

Le pagelle dei protagonisti del match tra Georgia Repubblica Ceca, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2024.

I TOP – Statistiche da record per Mamardashvili, che infila una quantità di parate pazzesche, in linea con quanto si vede già a Valencia. Stilisticamente non è raffinatissimo, sta di fatto che per fargli gol la palla deve carambolare addosso a Schick da un palo e che le respinte sono tutte fatte come si deve, lontane da possibili avversari. Lo stesso Schick merita una menzione, non tanto o non solo per l’1-1, a colpire è piuttosto come sa giocare con la squadra. Il fastidio al polpaccio che lo esclude dal finale di gara preoccupa, uno come lui non c’è anche se Chytil è entrato con la determinazione giusta.

I FLOP – Lobjanidze non ha giustificazioni: era fresco, appena entrato e all’ultimo secondo ha sparato alto il pallone di una storica vittoria. Non dormirà sereno, ma neanche chi gli sta accanto. Tra i cechi Hranac causa il rigore ed è recidivo: l’autogol col Portogallo e il regalo a Conceiçao hanno creato l’aspettativa per il “non c’è due senza tre”, ma che arrivasse così presto è un vero guaio per i suoi, anche se la qualificazione è ancora possibile.