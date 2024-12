Pagelle Udinese Napoli: Conte ha Neres e Anguissa super

Il Napoli supera in rimonta l’Udinese in trasferta ottenendo tre punti importantissimi per rimanere attaccati all’Atalanta

Nel successo azzurro in rimonta alla Dacia Arena (da 1-0 a 1-3) emerge un dato forte, a leggere i giudizi espressi da La Gazzetta dello Sport: non ci sono insufficienze nel Napoli di Conte. Diventa così interessante vedere quali siano stati i giocatori “normali”, vale a dire coloro che non sono andati oltre il 6, in un quadro che vede diverse eccellenze (su tutti Neres da 7,5 e Anguissa da 7).

POLITANO: «Si infila tra Zemura e Giannetti, però manca spesso di precisione, un paio di servizi esatti su otto cross. Fa un gran lavoro, comunque».

RRAHMANI: «Più a suo agio su Lucca, rimane sempre tranquillo e non lascia entrare in area gli avversari».

BUONGIORNO: «Conosce Lucca dalle giovanili del Torino, alla lunga si impone anche se all’inizio commette un paio di errori».

OLIVERA: «Corridoio sinistro battuto con intelligenza, senza strafare e senza pestare i piedi a Neres, ma scortandolo».

MCTOMINAY: «Molto elastico, si scambia anche con Olivera. Nel primo tempo non crea sorprese. Ma nella ripresa sale e serve l’assist dell’1-1».

SIMEONE: «Sostituisce Lukaku al minuto 80. Appena il tempo di entrare e manda in porta Anguissa con l’apertura che conduce al 3-1 e chiude i giochi».